di Gianmarco Fratangeli

La Certosa di Trisulti fondata nel 1204 per volontà di Papa Innocenzo III è stata sempre considerata un patrimonio inestimabile per la Provincia di Frosinone. Un gioiello raro che doveva essere conservato nei migliori dei modi.

Nel 1947 venne affidata ai monaci Cistercensi della Congregazione di Casamari conservando non solo il valore culturale ma anche religioso fino al 2018 quando la Certosa di Trisulti viene concessa all’Associazione “Dignitatis Humanae Institute”. Un’associazione che nasce in America da Steve Bannon, ex spin doctor di Donald Trump, che fonda in seguito un movimento europeo sovranista con il nome di “The Movement” e che trova, subito in Italia, come amici fedeli, il sostegno di Giorgia Meloni e Matteo Salvini.

In un Paese democratico come quello Italiano, tutto questo è consentito , la nascita di associazioni, accordi politici ed altro ancora. Il problema nasce dal momento in cui lo Stato Italiano concede la Certosa di Trisulti, luogo soprattutto di fede, a un’associazione che ha come unico obiettivo quello di trasformare la Certosa in una scuola di sovranisti, ovviamente con il totale silenzio della Politica in Provincia di Frosinone soprattutto della Lega, il cui Leader affida alla Vergine Maria la vittoria delle elezioni europee e quello di Fratelli d’Italia.

Tutti in questo Paese, per fortuna, possiamo manifestare liberamente la propria idea politica o la propria fede, ma quello che non accettiamo in questa Provincia sono gli ignavi, i servi, i cani al guinzaglio di chi vuole distruggere a tutti costi il patrimonio artistico di questo Paese. La Certosa di Trisulti va difesa a tutti costi al di là della fede, perché ci appartiene e perché non possiamo cancellare tanti anni di storia per una scuola sovranista.

Il Tar di Latina ha deciso che la Certosa di Trisulti rimane alla Dignitatis Humanae Institute ma non è ancora finita perché il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo ricorrerà al Consiglio di Stato. Ma per ora una cosa è certa, in Provincia di Frosinone abbiamo un nuovo Partito, Fratelli di Bannon.