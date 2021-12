Riaperta al pubblico lo scorso 9 novembre, la Certosa di Trisulti, secolare complesso monastico a Collepardo, in provincia di Frosinone, è pronta ad aprire le sue porte per le festività invernali con alcuni appuntamenti gratuiti. Da non perdere nelle domeniche del 19 e 26 dicembre e 2 gennaio: i concerti di Canti gregoriani nella chiesa della Certosa dopo le celebrazioni della messa, e, nella sala del refettorio della Certosa, concerti natalizi, il 19 e 26 dicembre e un concerto di buon anno, il 2 gennaio con insegnanti e allievi del conservatorio musicale di Frosinone, a cura dell’associazione culturale MUSIKE. I concerti si svolgeranno con ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. I visitatori, inoltre potranno fruire del nuovo percorso di visita a ingresso gratuito che permette al pubblico tutti i giorni di scoprire la storia e le bellezze degli edifici che compongono il complesso certosino tra cui alcuni angoli inediti del perimetro monasteriale.

Redazione Digital