Trisulti, concerti e musiche natalizie alla Certosa ecco tutto il programma

Le Grotte di Collepardo, il Pozzo d’Antullo e la Certosa di Trisulti, dopo l’apertura delle festività natalizie dell’8 dicembre, attendono i visitatori con una serie di appuntamenti promossi dalla Regione Lazio e curati dalla società regionale LAZIOcrea, in collaborazione con il territorio, organizzati per valorizzare le bellezze e le tradizioni locali in chiave natalizia, in un perfetto connubio tra cultura, arte, natura e tipicità enogastronomiche. Un’esperienza immersiva rivolta a tutte le fasce d’età: spettacolo, divertimento e tante emozioni per adulti e bambini! Sulla scia del successo registrato la scorsa estate continua l’approfondimento del cielo e delle stelle presso la Certosa di Trisulti con la seconda edizione della mostra fotografica “Esplorando l’Universo”, dedicata al cielo invernale, che prevede l’esposizione di due nuove sezioni riguardanti l’”Evoluzione delle Stelle” e l’”Universo delle Galassie”. La mostra, fruibile gratuitamente durante gli orari di apertura del Complesso monastico, allestita nel corridoio di collegamento tra la Corte della Certosa e il Grande Chiostro della Clausura, è visitabile per l’intero periodo natalizio, fino all’8 gennaio. Il 23 dicembre, alle Grotte di Collepardo, a partire dalle ore 12.00 piacevoli brani classici e musiche natalizie interpretate da professionisti qualificati, prevalentemente docenti e giovani studenti del Conservatorio di Frosinone, che si esibiranno in varie formazioni cameristiche, dal trio al quintetto, per allietare i visitatori che si accingeranno a visitare le Grotte di Collepardo. Prevista anche degustazione di tisane, miele e dolci locali. A cura di Associazione Musiké e Pro Loco di Collepardo. Una speciale Vigilia di Natale quella in programma il 24 dicembre al Pozzo d’Antullo, dove la Banda Musicale di Collepardo allieterà grandi e piccini al suono di un classico repertorio natalizio. Babbo Natale distribuirà doni e dolcetti ai bambini e resterà loro a disposizione per una foto ricordo. Per quanti vorranno approfondire invece gli aspetti naturalistici, vi sarà la visita guidata del Pozzo d’Antullo. La giornata sarà accompagnata dalla degustazione di mieli e tisane locali. A cura di Pro Loco di Collepardo, Associazione Musicale Complesso Bandistico Collepardo ed Associazione Sylvatica. Il giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre, al Pozzo d’Antullo, dalle ore 10:30, alle 15:30, andrà in scena La Ballata di Santo Stefano, un esclusivo Festival che darà spazio all’arte popolare ed al racconto del territorio, per valorizzare, in chiave inedita, la cultura, le tradizioni e le tipicità agroalimentari e vinicoli della Ciociaria. La giornata inizierà alle 10:00 con una colazione a base di “Tartalicchi”, tipico dolce ciociaro. A seguire, alle 10:30, i laboratori di Tamburi a Cornice e di Danze popolari curati da Mattia Dell’Uomo. Il concerto de I Trillanti, previsto alle 11:00, ospiterà artisti, musicisti e zampognari che arricchiranno il programma musicale. La gastronomia con piatti tipici, bevande calde allieteranno il pranzo e, a seguire, festa da ballo con musica popolare e letture di racconti e poesie natalizie con suonate delle zampogne. Il tutto accompagnato dalla gastronomia locale (degustazioni di dolci tipici sfiziosi, castagne e vin brulè). I più piccoli saranno accolti da Babbo Natale con dolci e caramelle. In programma tante attività per i bambini in un contesto di gioco, per promuovere la loro curiosità verso il mondo popolare con esperienze concrete e divertenti, in compagnia di filastrocche, indovinelli e racconti antichi, giocose tappe del nostro viaggio all’interno delle tradizioni. A cura dell’Associazione di Promozione Sociale I Trillanti. Alla Certosa di Trisulti, nella mattinata di lunedì 28 dicembre, un intrattenimento musicale itinerante a tema natalizio in attesa del Nuovo Anno, a cura della Banda Comunale di Collepardo, accompagnato da una degustazione di tisane e mieli locali a cura della Proloco di Collepardo. Il 30 dicembre alle Grotte di Collepardo , alle ore 12.00, sarà riproposta l’esecuzione di brani classici e musiche natalizie interpretate da docenti e giovani studenti del Conservatorio di Frosinone, accompagnata da degustazioni di tisane e dolcetti locali. A cura di Associazione Musiké e Pro Loco di Collepardo. Il 31 dicembre al Pozzo d’Antullo un appuntamento speciale in attesa del Nuovo Anno. Le tradizioni del Frusinate, in particolare le Novelle Ciociare, troveranno spazio in un suggestivo intermezzo recitato. Seguirà una visita guidata al Pozzo d’Antullo e la degustazione di mieli e tisane locali. A cura di Associazione Teatrale TDO, Pro Loco di Collepardo e Associazione Sylvatica. La giornata dell’Epifania, il 6 gennaio, alle Grotte di Collepardo è attesa la Befana con l’arrivo dei Re Magi e la degustazione di mieli e tisane del territorio. I Magi venuti dall’Oriente accoglieranno al mattino i visitatori e, con intermezzi recitati, li accompagneranno fino all’inizio del percorso guidato in Grotta, dove si posizioneranno per un suggestivo Presepe vivente. Nel pomeriggio nuova edizione della “Befana in Bicicletta”: la Befana arriverà alle Grotte di Collepardo dove distribuirà dolcetti e carbone a tutti i visitatori. A cura di Pro Loco di Collepardo e Associazione Sportiva Dilettantistica Collepardo Bikers. Il 7 gennaio alle Grotte di Collepardo , alle 11.00, andrà in scena Musica alle Grotte: un’esibizione musicale canora a tema natalizio a cura del Coro “Hernica Saxa”, accompagnata dalla degustazione di mieli e tisane locali. A cura di Pro Loco di Collepardo. Infine, domenica 8 gennaio, alla Certosa di Trisulti, ci sarà la grande conclusione degli eventi Natalizi del territorio di Collepardo: appuntamento per lo spegnimento dell’albero di Natale, chiusura della Mostra astronomica Esplorando l’universo a cura dell’Associazione Astronomica Frusinate e concerto del Coro “Hernica Saxa” a cura della Proloco di Collepardo, con una piccola degustazione di mieli e tisane locali. Orari: Le Grotte di Pastena, le Grotte di Collepardo ed il Pozzo d’Antullo resteranno chiusi al pubblico nelle giornate del 25 dicembre 2022 e del 1° gennaio 2023. La Certosa di Trisulti sarà chiusa nella giornata del 25 dicembre 2022 mentre resterà aperta il 1° gennaio 2023 per le visite libere come da disposizioni del Ministero della Cultura – Direzione Generale Musei. Tutte le informazioni sul sito www.grottepastenacollepardo.it e www.laziocrea.it

Redazione Digital