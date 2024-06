Trisulti, “Certosa patrimonio di tutti senza soldi niente valorizzazione”

“Apprendo che l’assessora alla Cultura Simona Baldassarre, a seguito di una mia apposita interrogazione al consiglio regionale del Lazio, ha annunciato uno stanziamento di 350 mila euro per la Certosa di Trisulti – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Una cifra spot, non sufficiente alla valorizzazione dello straordinario sito della provincia di Frosinone, deliberata solo dopo che, grazie alle sollecitazioni di personale e amministratori locali, ho interrogato il presidente Rocca in merito ai tagli sui servizi in loco. Emerge anche in questo caso l’assenza di una strategia di valorizzazione dell’offerta turistica in provincia di Frosinone. Questo intervento ne è l’esempio di come si agisca per mettere toppe a criticità che vengono sollevate come nel caso che ho denunciato sui tagli alle guide turistiche. La Certosa è un patrimonio di tutti, tornata a disposizione della comunità dopo la cacciata di Bannon grazie al protagonismo delle associazioni e dei cittadini che hanno riportato un bene così prezioso nella gestione pubblica. Servirebbero visione e capacità programmatica per valorizzarla al meglio, caratteristiche che oggi mancano evidentemente alla Regione Lazio”.

Redazione Digital