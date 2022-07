Trisulti all’Opera, la Certosa ospita il Festival lirico ecco tutto il programma

“Sarà una estate di grandi eventi per la Certosa di Trisulti, che continua a registrare uno straordinario successo in termini di pubblico dopo la riapertura resa possibile dalla collaborazione tra Regione Lazio, Ministero della Cultura e la società regionale Laziocrea. Sono migliaia le presenze settimanali di turisti e residenti che visitano il secolare complesso monastico del 1200 di Collepardo. A partire dal 20 luglio e fino al 16 di agosto, oltre a visitare le straordinarie bellezze della Certosa sarà possibile assistere, in maniera gratuita e previa prenotazione online (mail a prenotazionicertosatrisulti@laziocrea.it contattando il numero 0775-47024), al Festival lirico ‘Trisulti all’Opera’ – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Una rassegna molto importante che valorizzerà ulteriormente l’Abbazia e l’intero territorio. Con la direzione artistica a cura di Davide Dellisanti, quella organizzativa di Delfo Paone e tecnica, di Luca Vissani – spiega – saranno tante le serate di assoluto valore artistico. Un nuovo investimento che va nella direzione che come Regione abbiamo intrapreso per incrementare le presenze turistiche nella provincia di Frosinone e offrire servizi culturali e di svago di grande risonanza ai nostri concittadini”.

Si inizierà il 20 luglio con il concerto “Le Donne di Puccini” dell’orchestra Nova Amadeus diretta dal maestro Davide Dellisanti. Saranno tre soprani: Silvia Pacini, Fulvia Mastrobuono e Sandra Buongrazio a dare voce alle più famose arie delle eroine del grande compositore italiano, con la partecipazione del baritono Andrea Carnevale e del basso Andrea Carcassi. Il 29 luglio alle 21.30, intermezzo teatrale con il grande interprete Ugo Pagliai che porterà in scena “San Domenico, un uomo buono” scrittoi da Luca Simonelli diretto dallo stesso con la direzione artistica di Marco Prosperini e con Ugo Pagliai nelle vesti del Giovanni il vecchio, un ruolo straordinario, un cast d’eccezione per un evento meraviglioso da non perdere. È la storia di San Domenico da Foligno ovvero San Domenico di Sora che da Foligno giunge in Ciociaria e vive 15 anni circa presso Trisulti fondando l’abbazia di San Bartolomeo e operando opere straordinarie che tutti noi conosciamo come la costruzione del Duomo di Sora dove è attualmente sepolto il santo. Un evento da non perdere e che richiamerà sicuramente l’attenzione di tutti gli amanti e cultori di un importante pezzo di storia italiana. Il 30 luglio toccherà al recital pianistico “Fantasie d’Opera” del pianista Davide Dellisanti, mentre il 5 agosto la Nova Amadeus proporrà il concerto “I Tre Tenori” e il 10 agosto “Cavalleria Rusticana” di Pietro Mascagni, per la regia di Giovanna Nocetti e la direzione del maestro David Crescenzi. Ospite d’onore il soprano Carmela Apollonio, “Premio Callas” 1988. Concluderà il virtuoso ciclo il Recital pianistico “Lirismo e Virtuosismo” del pianista Piero Di Egidio in scena il 16 agosto. La direzione artistica è a cura di Davide Dellisanti, quella organizzativa di Delfo Paone e tecnica, di Luca Vissani. Gli spettacoli lirici inizieranno alle ore 21 con ingresso libero previa prenotazione al seguente link prenotazionicertosatrisulti@laziocrea.it o contattando il numero 0775-47024.

Redazione Digital