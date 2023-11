Trisulti, alla Certosa itinerario antiche farmacie e orti medicinali

Il 3 novembre Collepardo ha ospitato la prof.ssa Simona Tardi docente presso l’università di Valencia , segretaria generale dell’AIS e dell’itinerario culturale europeo delle Antiche farmacie e degli orti medicinali del Consiglio d’Europa. L’itinerario culturale Europeo delle antiche farmacie e degli orti medicinali si sviluppa in 7 paesi europei. Dopo una visita ,accompagnati dal referente di Lazio Crea dottor Giancarlo Pacitto, e dal signor Sandro memoria storica , alla Certosa di Trisulti e alla sua straordinaria antica farmacia e che ha suscitato grande impressione si è svolto un incontro presso la sala consigliare del comune di Collepardo dove la professoressa Simona Tardi ha presentato L’itinerario culturale Europeo Antiche Farmacie e degli orti medicinali. Erano presenti e sono intervenuti il vicesindaco, l’assessore alla Cultura e il vice presidente della Pro loco .Di particolare rilievo il contributo del dottor Marco Sarandrea esperto mondiale sui temi dell’erboresteria e proprietario dell’omonima azienda di Collepardo. IL prof. Mauro Bardaglio organizzatore tra l’altro delle precedenti visite a Trisulti del Direttore degli Uffizi di Firenze Heike Schmidt, dell’on.Gaetano Amato membro della commissione Cultura della Camera dei Deputati e del sottosegretario Sgarbi, ha illustrato le diverse iniziative per la rinascita di Trisulti, tra l’altro ha presentato l’ emendamento sottoscritto dalla Senatrice Aloisio membro della commissione Cultura del Senato della Repubblica, relativo alla individuazione della Certosa di Trisulti come sede dell’agenzia italiani per i cammini inserito nel disegno di legge sui cammini in approvazione in queste settimane al Senato della repubblica. Ha concluso l’incontro il dottor Massimo Caporusso Agronomo e membro dello staff tecnico della segreteria dell’assessore della Regione Lazio on. Ciacciarelli che ha dato la massima disponibilità della Giunta regionale del Lazio al progetto di Itinerario culturale Europeo delle antiche farmacie e degli orti medicinali. Affermando tra l’altro”.., ho apprezzato molto il progetto presentato dalla prof.ssa Tardi che mette in rete a livello europeo un sito di elevato pregio storico culturale quale la certosa di Trisulti, sottolineo la necessita’ di conservazione anche in modo digitale degli studi botanici e farmaceutici ad essi collegati, in particolar modo le specie botaniche territoriali utilizzate in farmacologia nel monastero. La regione si impegna a dare per quanto possibile il massimo sostegno per la tutela e sviluppo di questo immenso patrimonio che il comune di Collepardo ha la fortuna di avere, vanto per la Ciociaria e di tutta la regione Lazio” . Già la prossima settimana l’assessore alla cultura del comune di Collepardo partecipera’ su invito del dottor Caporusso ad un incontro in Regione Lazio. Ha partecipato all’incontro anche il Sindaco di Frosinone e presidente dall’ordine dei Farmacisti della provincia di Frosinone dottor Riccardo Mastrangeli che ha dichiarato la sua adesione all’iniziativa ma che purtroppo ha dovuto lasciare la riunione per emergenza meteo.

Redazione Digital