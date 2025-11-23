Trionfo azzurro, l’Italia batte la Spagna è la terza Coppa Davis consecutiva

La solidità in azzurro di Matteo Berrettini (undici match vinti dal 2022 a oggi) e la scoperta di se stesso come giovane leader della compagnia dei celestini da parte di Flavio Cobolli consegnano nelle capienti mani dell’Italia la Coppa Davis, la prima in casa, la terza consecutiva, la quarta della nostra storia a 49 anni dal viaggio degli antenati nel Cile di Pinochet (’76). La Spagna senza Alcaraz è battuta dalla Nazionale senza Sinner con punteggio pieno, 2-0. Sconfitto un falloso e spaurito Pablo Carreno Busta, serve un’altra impresa in tre set dell’ex terzino delle giovanili della Roma, Cobolli, un giocatore che non ha paura di consumare le suole né di gettare il cuore oltre l’ostacolo. Dopo i sette match point annullati al belga Bergs in semifinale, Flavio si arrampica in cordata solitaria sulla regolarità di Jaime Munar detto Jimbo per la garra che aveva anche Connors, rimontando un avvio horror e trascinandolo al terzo set, il terreno sul quale Cobollino ingrana la marcia alta e il 4×4, pronto a calpestare qualsiasi terreno accidentato. corriere.it