Treno del Ricordo alla stazione Ostiense, in memoria degli italiani cacciati e ammazzati nelle Foibe

Il «Treno del Ricordo» in memoria dell’esodo giuliano-dalmata, che viaggia da Trieste a Taranto tra il 10 e il 27 febbraio, arriva a Roma domani, sabato 24 febbraio, atteso al binario 1 della stazione Ostiense. «C’è ancora qualcuno che fa negazionismo: sono pochi, ma c’è qualcuno che ancora vorrebbe infangare la memoria degli esuli e degli infoibati», aveva detto il presidente del Senato Ignazio La Russa intervenendo alla cerimonia inaugurale, continuando: «Questo treno è stato voluto dal governo di Giorgia Meloni e credo comunque senza l’obiezione da parte della stragrande maggioranza del mondo politico». Il programma della giornata di sabato 24 prevede il saluto delle autorità alle 11 e la visita ai vagoni del treno storico. E’ possibile salire a bordo dalle 9 alle 18, ultimo ingresso alle 17,30, con una pausa dalle 10,30 alle 12,30 per lo svolgimento della cerimonia di inaugurazione. La visita, gratuita, ha la durata di circa 20 minuti e viene effettuata in gruppi di 25 persone con accesso scaglionato ogni 10-15 minuti. Il convoglio storico, iniziativa promossa dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi in occasione del Giorno del ricordo delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, ospita a bordo una mostra multimediale che ripercorre idealmente il viaggio compiuto dagli esuli giuliano dalmati. I quattro vagoni principali (a cui si aggiungono quelli di ingresso e uscita) accolgono le sezioni in cui è suddivisa l’esposizione: «Italianità», «Esodo», «Viaggio del dolore» e «Ricordi di una vita». Lungo il percorso si potranno vedere filmati di repertorio provenienti dall’archivio Luce e da Rai Teche, video originali, fotografie e masserizie fornite dall’Istituto regionale per la cultura istriana-fiumana-dalmata (Irci). Il percorso lungo il Paese prevede la sosta in 12 stazioni italiane: dopo Venezia Santa Lucia, Milano Porta Garibaldi, Torino Porta Nuova, Genova Piazza Principe, Ancona Centrale, Bologna Centrale, Parma, La Spezia Centrale, Firenze Santa Maria Novella, ecco la tappa romana sabato 24 a Ostiense. Infine domenica 25 a Napoli Centrale e martedì 27 a Taranto. corriere.it