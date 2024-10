Treni in tilt, sospesa la linea ferroviaria guasto nelle stazioni Termini caos pendolari

Roma si ferma: niente treni dalle 6.30 di oggi, mercoledì 2 ottobre. La circolazione ferroviaria è dunque completamente sospesa nel nodo di Roma a causa di «una disconnessione degli impianti di Roma Termini e Roma Tiburtina» fa sapere Trenitalia, che sul sito sta pubblicando la lista dei treni cancellati e gli aggiornamenti della situazione in tempo reale. Sono quasi 30 i treni, tra Alta velocità, Intercity e Regionali, coinvolti da ritardi e cancellazioni. Mentre è in corso l’intervento dei tecnici di Rfi. E tra le ipotesi delle cause dietro un blocco così massiccio si fa largo quella di un attacco hacker. A raccontare la paralisi in presa diretta sui social è stata anche la giornalista e conduttrice tv di La7 Alessandra Sardoni: «Stazione Termini disconnessa. Non parte nessun treno. Trenitalia parla di guasto alla linea. Annunci solo via altoparlante (che non si sente ) e Sms». Intervento a gamba tesa sui social anche dal senatore Antonio Misiani, responsabile Infrastrutture del

Pd, che sempre su X scrive: «A Roma nodo ferroviario bloccato, tutti i treni cancellati, caos totale. È una situazione ormai intollerabile. Ministro Salvini, così non si può andare avanti». Sul sito di Trenitalia si segnala che, alle 9 di mattina, sono 24 i treni coinvolti. Nel dettaglio: 15 regionali, 9 tra treni Alta Velocità e Intercity. Ma Termini e Tiburtina sono nodi centrali del traffico ferroviario nazionale, che dunque sta subendo fortissime ripercussioni: in pratica sono fermi tutti i treni che passano per la Capitale. Con migliaia di viaggiatori che in queste ore sono in fila in tutta Italia ai banchi delle informazioni per riprogrammare il loro viaggio, mentre alla stazione Termini sono stati addirittura spenti i monitor informativi. Ed è caos totale. corriere.it