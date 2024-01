Treni in ritardo da Roma a Cassino, oltre 70 minuti protestano i pendolari

“Ancora una giornata disastrosa per i pendolari della tratta Roma-Frosinone-Cassino – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Nella giornata di ieri ritardi per oltre settanta minuti che hanno colpito anche l’ultimo treno serale in partenza dalla capitale, con conseguenti disagi notturni moltiplicati per gli utenti. In risposta ad una mia interrogazione consiliare sui problemi della linea FL6 l’assessore Fabrizio Ghera ci aveva rassicurato per interventi immediati tesi al miglioramento della situazione per i pendolari, una situazione francamente non più sostenibile. Ad oggi nulla è stato fatto. La stessa RFI ha parlato in commissione di servizio efficiente e di problemi sporadici causati da fattori esterni. Vista l’odissea quotidiana che i cittadini vivono, sembra evidente che questa sia solo una loro rappresentazione della realtà che in verità non esiste. Ci vogliono azioni immediate, come continuo a richiedere da mesi. La maggioranza Rocca continua a gettare la palla in tribuna mentre è al governo da un anno senza muovere un dito a favore di chi, per motivi di studio o lavoro, raggiunge quotidianamente la capitale con un servizio in continuo peggioramento”.

Redazione Digital