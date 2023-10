Trekking urbano in Ciociaria, tappa a Cassino ecco la giornata nazionale

“Giornata Nazionale del Trekking Urbano, Cassino ancora protagonista per la ventesima edizione dell’appuntamento che, a passo rigorosamente lento, punta a scoprire e riscoprire percorsi inediti della nostra città. Per la prima volta quest’anno la manifestazione, che coinvolge praticamente tutto il territorio nazionale, supera quota 100 comuni coinvolti! Una iniziativa di respiro nazionale che, per il secondo anno consecutivo, grazie all’impegno dell’assessorato al Turismo e allo Sport guidato da Maria Concetta Tamburrini e dell’associazione Cassino Red Poppy, fa “tappa” nella Città Martire. “Siamo davvero entusiasti di poter essere ancora una volta parte di questo che, nel tempo, è diventato non solo un evento, ma una sorta di “movimento” – ha affermato l’assessore Tamburrini –. Essere parte di questo progetto nazionale, ci pone al centro di un circuito che coinvolge realtà importanti come Siena naturalmente, ma anche Arezzo, Firenze, L’Aquila, Lucca, Mantova, San Gimignano, Spoleto, Terracina, Trento, Urbino e tante altre città. Un traguardo che rappresenta il fiore all’occhiello del percorso di valorizzazione, in ambito turistico e culturale, he abbiamo avviato a Cassino negli ultimi 4 anni”. “Nel progetto è centrale lo sviluppo di una nuova visione di turismo esperienziale sostenibile e rispettoso della qualità della vita dei residenti – hanno tenuto a sottolineare gli attivisti dell’associazione Cassino Red Poppy -. E’ un’occasione unica per tutti, grandi e piccoli, per provare il “Trekking a colori: pratiche di sostenibilità attraverso i secoli”, proprio come vuole quest’anno lo slogan della manifestazione nazionale ideata dal Comune di Siena in collaborazione con l’Associazione Nazionale Guide Turistiche, nel 2002. Una passeggiata in città diventa per il turista un modo di scoprire le attrazioni turistiche locali realizzando un momento di crescita sia culturale che spirituale”. Con due partenze (mattina e pomeriggio) da Largo Molise, sotto il “Platano Secolare”, si entrerà in contatto con quelli che sono stati gli aspetti più caratteristici della vita locale attraverso i secoli, passeggiando in città per un percorso di circa 2 ore. L’evento prevede prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti disponibili. Per informazioni, clicca sul link https://www.trekkingurbano.info/ oppure su https://www.facebook.com/events/2647167362125331/2647179418790792/?ref=newsfeed&locale=it_IT o telefona al 329.2665818″.

Redazione Cassino