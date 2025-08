Tre trombe marine a pochi metri dalla spiaggia, “Vietato avvicinarsi”

Gli strascichi dell’ondata di maltempo che si è abbattuta sul Veneto si sono fatti sentire, in parte, anche nella mattinata di domenica sul litorale sud veneziano e sul rodigino. Di fronte alla spiaggia del Villaggio Barricata, sul Delta del Po, i turisti e i bagnanti sono stati catturati da uno spettacolo naturale davvero bellissimo e per fortuna senza conseguenze. Ben tre trombe marine, infatti, si sono accavallate poco distante dalle spiagge, per un paio d’ore. Erano visibili da Chioggia, Sottomarina, Rosolina e, appunto, Porto Tolle. Nessun pericolo per i bagnanti, visto che erano lontane da riva, ma di sicuro davvero elettrizzanti per chi apprezza gli spettacoli della natura. La capitaneria di porto ha emesso un avviso per le imbarcazioni di non avvicinarsi al luogo in cui un forte temporale stava scaricando a largo, nella zona menzionata. Sui social i video e le foto sono subito diventate virali, con i principali gruppi meteo che le hanno condivise suscitando migliaia di condivisioni e di commenti. Il fenomeno è stato visibile nella tarda mattinata per circa un paio d’ore, senza conseguenze importanti. Le temperature sulla costa veneta, nel corso di domenica 3 agosto, si sono mantenute molto gradevoli, con le massime attorno ai 25 gradi e con il mare che ha conservato il calore nonostante le piogge e il calo termico degli ultimi giorni. Dalle prime ore del pomeriggio il temporale marittimo si è lentamente dissolto, lasciando spazio ad ampi squarci di cielo terso e sereno e a poche nubi. corriere.it