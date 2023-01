Trasporti gratis agli studenti del Lazio, ecco la proposta dell’assessore D’Amato

“Condivido la proposta del candidato presidente, Alessio D’Amato, sul trasporto pubblico locale gratuito per gli studenti under 25 – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Il modello ‘tariffa zero’ sarà uno dei primi atti che proporrà da presidente di Regione: agevolare gli spostamenti degli studenti tra i territori del Lazio è, infatti, un provvedimento molto importante. Penso ai tanti giovani pendolari della provincia di Frosinone: il risparmio dei costi degli abbonamenti verso le università di Cassino e Roma rappresenterebbe un aiuto concreto per ragazzi e famiglie. Non è un elemento secondario l’impatto sull’ambiente di questa proposta: promuovere e lavorare ancora di più per una mobilità sostenibile è il nostro obiettivo dopo essere già intervenuti, in questi anni, nel rinnovo totale del parco dei mezzi pubblici per più servizi alle persone in ottica green”.

Redazione Digital