La transumanza, arrivata alla 28esima edizione, è ormai un evento molto sentito anche nelle zone nord della Ciociaria. Ogni hanno più di 30 cavalieri ed amazzoni con i loro cavalli partono dalle Falasche di Nettuno e percorrendo strade di campagna arrivano in 5 giorni a Jenne, sulle montagne ciociare. Si rivivono concretamente, in questo modo, i percorsi che nel passato i pastori facevano ogni anno per portare i loro greggi di pecore dalle zone calde a quelle più fresche.

Quest’anno la carovana effettuerà una tappa all’interno del Bosco di Paliano, l’area verde di trenta ettari aperta dai figli del Principe Ruffo a fine giugno del 2020 che ha visto già migliaia di visitatori apprezzare e vivere questa piacevole realtà. Domenica 9 Agosto sarà una giornata ricca di eventi e sorprese: il programma prevede l’arrivo dei cavalli verso le 17,00 ma già dalle 15,00 ci sarà un falconiere che allenerà e farà conoscere al pubblico il suo giovane falco, una performance musicale per legni, ottoni, minerali con la direzione musicale di Andrea Grossi. I musicisti si esibiranno lungo i 5 km di sentieri del Bosco. La transumanza pernotterà al Bosco e ripartirà lunedì mattina verso le 10,00 direzione Jenne.

Redazione Digital