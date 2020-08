“A dì 7 d’aghosto lire 3 soldi 9 denari 4 per uno barile di vino vermiglio e uno fiascho di trebiano e pane e poponi per una cholezione si fe’ la mattina che si chominciò a murare la chupola”. Il 7 agosto 1420 Filippo Brunelleschi iniziava a costruire la cupola del Duomo di Firenze. La data è certa perchè l’Opera di Santa Maria del Fiore registra le spese incorse per un banchetto offerto alle maestranze, che da quel momento lavoreranno alla costruzione dell’imponente opera. Ad oggi rimane la più grande cupola in muratura mai costruita.

