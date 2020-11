di Fabio Paris

Tragico incidente nel pomeriggio a Ferentino, in località Ponte Grande. Lo schianto, che ha coinvolto una Mercedes di grossa cilindrata ed una utilitaria, ha purtroppo avuto delle fatali conseguenze.

A farne le spese la piccola passeggera a bordo della Peugeot, gravissime le condizioni della della babysitter, alla guida del veicolo. Per la bambina, originaria di Anagni, di soli 7 anni invece, non c’è stato purtroppo nulla da fare. A constatare il decesso sono stati i primi soccorsi medici accorsi dopo l’accaduto. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri della locale stazione.