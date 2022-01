Tragedia sul lavoro, studente perde la vita era l’ultimo giorno di tirocinio

Studente di 18 anni morto in un incidente sul lavoro in un’azienda metalmeccanica di Lauzacco (Udine). Lorenzo Parelli era al suo ultimo giorno di tirocinio nell’ambito di un progetto Alternanza Scuola-Lavoro. Sulla dolorosa vicenda si è espresso anche il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi: “Incidenti come questo sono inaccettabili, come inaccettabile è ogni morte sul lavoro. Il tirocinio deve essere una esperienza di vita. Esprimo il mio più profondo cordoglio e la vicinanza alla famiglia”.

Non sono ancora noti i dettagli dell’accaduto. Da una prima ricostruzione sembra che Lorenzo sia morto mentre era intento in un intervento di carpenteria metallica nell’azienda meccanica di Lauzacco – la Burimec – presso cui stava svolgendo un tirocinio formativo. Nello specifico, il 18enne sarebbe stato schiacciato dal peso di una putrella caduta rovinosamente sul suo corpo. L’impatto sarebbe stato violentissimo al punto da spezzargli il fiato in pochi istanti. Sul posto sono subito intervenute le forze dell’ordine che hanno circoscritto il perimetro aziendale per effettuare i rilievi del caso. Le indagini sono state affidate ai carabinieri di Palmanova e agli ispettori dell’Azienda sanitaria locale. Sul luogo della tragedia è rimasto a lungo anche il sostituto procuratore di Udine.

