Tragedia in pieno centro, turista precipita da un muro e muore

Tragedia venerdì sera a Roma. Un turista giapponese di 69 anni è morto dopo essere caduto dal muro perimetrale che circonda il Pantheon. L’uomo è precipitato nel fossato da un’altezza di circa 7 metri. Hibino Morimasa, in vacanza a Roma con la figlia, avrebbe avuto un malore che gli ha fatto perdere l’equilibrio e per questo è precipitato dal bordo del muro nel fossato sottostante, ad una profondità di 7 metri. Dopo l’allarme, lanciato dalla figlia terrorizzata, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che per raggiungere la vittima, hanno dovuto forzare il cancello d’ingresso all’esterno del monumento. Il 69enne si era seduto sul muro alle spalle del mausoleo rispetto all’ingresso affacciato in piazza della Rotonda. Il muro dal quale è precipitato Morimasa, utilizzato come sedile da migliaia di turisti, ma anche romani, che si prendono una pausa dopo la visita al mausoleo, circonda il Pantheon lungo tutta la rotonda, e si trova a diversi metri d’altezza rispetto all’ingresso del monumento, e al fossato che gli corre intorno. Sul posto, oltre ai pompieri e al personale del 118, che al suo arrivo ha potuto solo constatare che l’anziano era già morto, anche polizia e agenti di Roma Capitale per le indagini. Il Pantheon, uno dei monumenti più visitati d’Itala, è sia un edificio culturale sia un luogo di culto cattolico tuttora in uso. Si tratta di un importante esempio di chiesa storica di proprietà dello Stato; di conseguenza, la sua gestione è normata da una convenzione tra il ministero della Cultura e il vicariato per la diocesi di Roma per la Santa Sede. corriere.it