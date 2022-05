Tragedia in monopattino, giovane ciociaro perde la vita

Ancora una tragedia in monopattino. Un ragazzo di 24 anni è morto in viale di Tor di Quinto, nei pressi della caserma dei Carabinieri, dopo essere stato travolto da una vettura in circostanze ancora da verificare. Sul posto, sono intervenuti i vigili urbani insieme con un’ambulanza del 118. Matteo Taglienti, era un militare dell’Esercito in servizio nella caserma dei Lancieri di Montebello a Tor di Quinto ed era originario di Monte San Giovanni Campano. Le dinamiche sono al vaglio degli inquirenti.

Redazione Digital