Tragedia in Ciociaria, muore investito da una macchina mentre è in sella alla bici

“Il paese piange la perdita del professor Roberto Vitelli – ha affermato il sindaco di Torrice, Alfonso Santangeli – A seguito di un tragico incidente, il prof Roberto Vitelli non farà più ritorno a casa. L’amico Roberto si trovava a Ceccano a bordo della sua amata bici quando è stato investito da un’auto.La notizia lascia attoniti tutti noi che lo abbiamo conosciuto e apprezzato per le sue grandi qualità umane.Roberto si era fatto benvolere da tutti, era un uomo affabile e pieno di entusiasmo.Si era anche occupato con grande passione della problematiche della sua contrada e grazie al suo impegno, proprio in questi giorni, stavano arrivando i risultati. Lascia un grande vuoto anche in tutti i suoi amati alunni.Conserveremo di lui uno splendido ricordo. Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze da parte dell’amministrazione comunale”.

Redazione Digital