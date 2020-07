Grave incidente a Monte San Giovanni Campano, in località Chiaiamari. Perde la vita un 52enne. L’incidente è avvenuto lungo il rettilineo che da Chiaiamari porta a Girate. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo che era in sella ad una due ruote avrebbe fatto tutto da solo. Inutile l’intervento dell’ambulanza, all’arrivo degli operatori sanitari era già privo di vita. Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia stradale di Sora. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, la due ruote posta sotto sequestro.

Redazione Digital