Tragedia, azzannata e sbranata dai suoi cani nel giardino dell’abitazione

Un Natale che si è trasformato in tragedia a causa di due animali domestici che hanno aggredito mortalmente la loro proprietaria. Il fatto è accaduto domenica poco dopo mezzogiorno in via Santi a Concordia sulla Secchia, nel Modenese, dove Iolanda Besutti, una donna di 68 anni, è stata sbranata nel giardino della propria abitazione dai suoi due rottweiler. Non è ancora chiara la dinamica per la quale i cani, che sono di proprietà della stessa signora e del marito, avrebbero aggredito la donna. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, con più squadre da San Felice, gli agenti della polizia locale e i soccorritori del 118. Sin da subito le condizioni della vittima sono apparse disperate: trasportata d’urgenza all’ospedale di Baggiovara (Modena), la pensionata è morta durante il tragitto verso il pronto soccorso. Le indagini ora dovranno chiarire perché i due animali si siano scaglianti contro la sessantottenne: si tratta di due cani che da tempo vivevano con la donna e che in passato l’avevano già azzannata. Al momento della disgrazia la vittima si trovava in giardino e stava dando da mangiare ai rottweiler che l’hanno morsa alla testa e al braccio. A soccorrerla sentendo la confusione e è stata la figlia mentre il marito non si trovava in casa. Il magistrato di turno ha disposto che sia eseguita l’autopsia con il cadavere che è stato trasferito a medicina legale. I due animali sono stati presi in consegna dalla polizia veterinaria e ora rischiano di essere abbattuti. Da chiarire anche il dettaglio delle precedenti aggressioni e se dopo quegli episodi fossero stati presi provvedimenti. corriere.it