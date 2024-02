Tragedia a scuola, 13enne cade dalla sedia a rotelle e muore

Un ragazzo di 13 anni, affetto da distrofia muscolare e costretto su una sedia a rotelle, cade accidentalmente dalla carrozzina all’uscita da scuola e muore dopo cinque giorni di ricovero.

Sarà un’inchiesta, avviata dopo la denuncia dei genitori, a fare luce sul dramma di un giovanissimo studente di una scuola media nel Salento, morto domenica mattina nel reparto di Rianimazione del Fazzi di Lecce.

L’incidente rivelatosi fatale si è verificato la mattina del 6 febbraio scorso, all’uscita di scuola. In un primo momento le condizioni del minore non sembrano gravi, tanto che viene affidato ad un’amica di famiglia per essere riaccompagnato a casa. Nel corso delle ore successive, però, i genitori notano un rapido peggioramento delle condizioni di salute del figlio, decidendo di accompagnarlo presso l’ospedale di Scorrano per accertamenti. In poco tempo le sue condizioni si aggravano, al punto che i medici decidono per il suo trasferimento d’urgenza al Fazzi di Lecce, dove si è verificato il tragico epilogo, forse causato da alcune complicanze cerebrali legate alle fratture delle tibie rimediate nella caduta.

I genitori, assistiti dagli avvocati Salvatore Corrado e Gabriele Toma, hanno sporto denuncia alla polizia sollevando ipotesi di mancata custodia e mancata chiamata al 118. Le indagini della Procura sono in corso per chiarire la dinamica dell’incidente e eventuali responsabilità, con testimonianze dei compagni della vittima al vaglio della polizia. corriere.it