Tra Regno delle Due Sicilie e Stato Pontificio, ecco il cammino degli Aurunci

È ambientato nella parte più inferiore della regione Lazio questo Cammino degli Aurunci che prende il nome dalla catena montuosa che lo cinge praticamente per tutto l’itinerario della durata di cinque giorni per una lunghezza complessiva di 115 chilometri, percorribili anche in sella alla bicicletta: il parco Riviera di Ulisse e appunto quello dei Monti Aurunci fungono da scenario paesaggistico ameno e silenzioso. Si attraversa, infatti, quella che è sempre stata una terra di frontiera tra il Regno delle Due Sicilie e lo Stato Pontificio, contornata da terrazzamenti e muri a secco, chiamati macere, realizzati in funzione della coltivazione di uliveti e dalla presenza di numerosi monasteri e altri luoghi di culto, romitaggi, rifugi. I sentieri sono spesso ripidi e irregolari, le salite impegnative, però è percorribile anche da chi non è perfettamente allenato. Si prevede l’attraversamento di faggete, prati d’alta quota e crinali rocciosi immersi nella pace più assoluta nonostante Roma non sia lontanissima. Godendo dell’assistenza, anche per il trasporto del bagaglio e il servizio guida dell’Associazione Maremoto, ideatrice del Cammino, si parte dalla piazza principale di Minturno (Lt), proprio sotto il Castello, nei pressi della Chiesa di San Pietro Apostolo e dell’Annunziata, in direzione Solacciano e Scauri sino a trovarsi dinanzi ai resti romani della Villa di Mamurra, alla Grotta delle Janare, per poi salire verso Spigno Saturnia Superiore. L’indomani, bisognerà percorrere ventidue chilometri alla volta di Acquaviva, località situata nel Comune di Formia, superando in particolare la dolina di Fossa Juanna, oltre alla vetta di Monte Petrella. La meta del terzo giorno sarà Madonna della Civita nel territorio di Itri, godendo di una splendida vista panoramica sul Golfo di Gaeta in località Ventosa, percorrendo poi una delle antiche «vie della neve» fino a raggiungere la Valle di Sciro, ricca di doline carsiche, mentre dalla vetta di Monte Ruazzo si vedranno persino Ponza, Zannone, Palmarola e il promontorio del Circeo. La quarta tappa è caratterizzata dalla salita fino ai Ruderi di San Vennitto, la scoperta della Foresta di Sant’Arcangelo per poi imboccare la Via Appia in direzione dei ruderi dell’antico Fortino di Sant’Andrea, arrivando così nel centro storico di Itri. Infine, nell’ultimo giorno di cammino, il desiderio di vedere Gaeta e il suo golfo si rivelerà incontenibile, facendo affrettare il passo: Monte Orlando e la Montagna Spaccata, il mausoleo di Lucio Munazio Planco e il Castello Angioino Aragonese, celebreranno la fine di questo entusiasmante itinerario laziale. corriere.it