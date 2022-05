Tra i migliori ristoranti dell’Umbria, ecco Avverso dello chef Giancarlo Egidi

Nel cuore di Perugia, in via Bartolo, 29. Avverso Ristorante. Tra i migliori ristoranti dell’Umbria.

Titolare dell’attività è Giancarlo Egidi che ha saputo richiamare l’attenzione degli appassionati del buon cibo. Sin dall’adolescenza nel settore della ristorazione, Giancarlo ha trasformato la sua passione in professione; cucina, sala, catering, poi il primo locale ad Ascoli e un nuovo spazio a Perugia.

“Ci siamo affidati allo chef con il menù a sua scelta un anniversario e la scelta si è rivelata più che ottima – ha affermato Francesco – Raramente ho avuto il piacere di degustare una sequenza di portate così eccellenti, una più dell’altra, una vera esperienza di sapori e profumi. Ci siamo sentiti coccolati dallo chef e accompagnati da lui nella descrizione dei piatti e nella scelta del vino adatto. Completano la serata la sala accogliente e finemente arredata con la cucina a vista, un sottofondo musicale delicato e piacevole, e la gentilezza e simpatia ricevuti per tutta la cena”.

“È un locale in pieno centro davvero accogliente e ben arredato, staff gentilissimo e molto preparato – ha aggiunto Martina – Propongono sia piatti alla carta che 4 scelte di menù degustazione con prezzi davvero ottimi per la qualità del cibo e del servizio offerto. Noi ci siamo affidate allo chef scegliendo il menù degustazione “controverso” e mai scelta è stata più azzeccata, un percorso che è stato un crescendo di sapori”.

“Esperienza sublime – ha concluso Francesco – Staff preparato e molta cura nei dettagli, sia del servizio, sia della cucina. Un’esperienza gastronomica al pari dei migliori ristoranti italiani, indubbiamente studiata e grazie alla quale si può notare il talento e l’esperienza del personale in cucina. Sicuramente da ripetere”.

Avverso non vuole essere modaiolo ma per persone che amano mangiare bene. La cucina è classica, non tradizionale ed è alleggerita dall’utilizzo di nuove tecniche, di macchinari e lavorazioni particolari.

Nella carta dei vini etichette prevalentemente umbre e marchigiane, oltre a quelle prodotte da realtà vinicole nazionali, nuove e competitive. Avverso riesce a fare la differenza; a Perugia, in via Bartolo 29, il cibo recupera e conserva la sua centralità.

Redazione Digital

Avverso Ristorante

Via Bartolo, 29

06122 Perugia

Tel. 075 911 4160