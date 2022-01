Tour vaccinale in Ciociaria, Esercito e Asl a Frosinone

Il tour vaccinale organizzato dalla Asl con le forze armate farà tappa nel capoluogo domenica 30 gennaio alla Villa comunale. L’iniziativa, realizzata con il supporto del Comune di Frosinone, su indicazione del sindaco, Nicola Ottaviani, si terrà dalle ore 9 alle 13.30 e dalle 14 alle 17 e vedrà la presenza di un’équipe militare con il personale sanitario delle Forze Armate e di un mezzo dell’Esercito Italiano, che opererà al fianco del team vaccinale della Asl, composto da Enrico Straccamore (medico coordinatore della campagna vaccinale), Mario Limodio (medico infettivologo), Sara Savone e Adriana Pennacchia (infermiere). Le operazioni si svolgeranno all’interno della tenda dell’esercito, dotata di impianto elettrico e di riscaldamento. Presenti anche gli arredi speciali necessari per il periodo di osservazione post inoculazione. Saranno disponibili per tutte le operazioni sanitarie, in caso di necessità, anche le sale interne della Villa comunale. Sul posto, dunque, il personale dell’Esercito gestirà l’afflusso e il deflusso a seguito dell’attività medica. Le attività sono realizzate dal 41° reggimento IMINT “Cordenons” del comandante col. Giacomo Massa, compagnia comando e supporto logistico. Potranno ricevere la somministrazione del vaccino (prima, seconda o terza dose) i cittadini che abbiano compiuto almeno 18 anni.

“In questi mesi – ha affermato il sindaco Ottaviani – il ruolo di relazione e collaborazione dei sindaci con la Asl, che ha lavorato H24, insieme agli operatori comunali, è stato fondamentale per dare risposte alle nostre comunità. La tappa frusinate del tour vaccinale prosegue, quindi, nella direzione tracciata, confermando come le istituzioni del territorio e tutto il personale sanitario siano, ancora una volta, in prima linea a favore dei bisogni materiali della popolazione, al pari delle nostre forze armate, che domenica offriranno un importante contributo alla riuscita della manifestazione”.

Il gruppo Comunale di Protezione Civile fornirà supporto di carattere logistico e informativo all’iniziativa che si svolgerà in concomitanza con la domenica ecologica. I cittadini potranno raggiungere il parcheggio della Villa comunale transitando sull’ex Monti Lepini o tramite l’accesso su via Tiburtina e da lì raggiungere via Marco Tullio Cicerone”.

Redazione Frosinone