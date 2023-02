Torta Osimhen, boom di vendite ecco il dolce del pasticcere Mellone

Una torta dedicata a Osimhen, il bomber del Napoli ormai amatissimo dai tifosi e identificato con la mascherina nera che indossa da quando è stato sottoposto a un intervento chirurgico al volto. L’idea è venuta ai titolari di una pasticceria di Marianella, un quartiere della periferia Nord della città. In particolare l’ideatore è Salvatore Mellone, 42 anni, grande tifoso del Napoli. Immediato il successo sia di «like» sui social sia di vendite. La ricetta del dolce ovviamente è segreta: ma è rivestita di cioccolato e cosparsa di granella gialla, a ricordare i capelli crespi e ossigenati del calciatore nigeriano. Sul bordo è fissata una mascherina di cartone nero, ovviamente non commestibile, con il numero 9 e il cognome del bomber. Moltissime le persone che oggi, domenica, sono andate in pasticceria per acquistare il nuovo dolce dopo averlo visto sui social e per complimentarsi per l’idea. Idea che a Salvatore è venuta nei giorni scorsi, mentre preparava torte di Carnevale: dopo avere sistemato mascherine sui bordi gli è venuta in mente la mascherina nera che da alcuni mesi indossa il calciatore del Napoli. Detto fatto: è nato il nuovo prodotto. corriere.it