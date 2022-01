Torrice, “Senza segretario comunale amministrazione confusa e spendacciona”

“L’amministrazione Santangeli, con l’acqua alla gola, non sa che pesci prendere: un mese intero per dividere, assemblare e deliberare sul personale.

Trenta giorni di cambiamenti nel nostro Comune rimasto senza segretario comunale.

L’esecutivo è in evidente confusione! Innanzitutto il 28 dicembre divide, con atto di Giunta, le aree di responsabilità del Comune di Torrice e sembrerebbe che sulla delibera non ci siano i pareri totalmente favorevoli dal punto di vista tecnico contabile (forse l’atto andava perfezionato, ma proprio perché mancano i dirigenti, non sanno come fare).

Ci si avventura a dare esecuzione alla delibera con decreto n. 2 nominando i responsabili del servizio, incuranti del fatto che si doveva completare il funzionigramma e assegnare a ciascuna area un’indennità precisa. Del resto l’ente sembrerebbe aver nominato un nucleo di valutazione preposto a definire queste indennità, pagate profumatamente per € 7.100 annue, ovvero € 35.000,00 di incarico quinquennale, anche qui senza alcun parere contabile e esperendo la procedura di selezione pubblica in soli 7 giorni. Ma come, gridano di aver trovato i debiti e spendono per il nucleo di valutazione 7100 euro in più rispetto a quello che spendevamo noi?

Eh si perché il nucleo di valutazione delle precedenti amministrazioni procedeva a titolo gratuito ricevendo solo un rimborso spese viaggio ed era stato confermato anche dal Commissario Prefettizio. Insomma perché l’amministrazione, visto il lauto compenso assegnato al nucleo, non si è fatta stabilire l’indennità di servizio? Ora quale indennità darà ai suoi dipendenti, la massima o la minima? Noi avevamo detto che sarebbe stato un grave errore licenziare il segretario generale rimanendo con una sede vacante, costringendo l’ente ad elemosinare scavalchi giornalieri a segretari comunali che non conoscono le reali necessità dell’ente. Continuiamo a vedere troppi atti importanti senza il parere contabile. Procedere in questa maniera arrecherà danno non solo al Comune, ai Cittadini ed agli stessi amministratori ma anche a chi dovrebbe essere pagato attraverso quegli atti, che rischierà di non avere nulla”. Lo comunicano Giammarco Florenzani, Fabrizio De Santis e Valtere Tallini.

Redazione Digital