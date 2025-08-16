Torna il Palio di Siena, festeggia la contrada di Valdimontone

La contrada del Valdimontone con il fantino Giuseppe Zedde, detto Gingillo, sul cavallo Anda e Bola, ha vinto il Palio di Siena dedicato alla Madonna Assunta tenendosi al comando per i tre giri di piazza del Campo fin dalla Mossa dove è andato subito davanti a tutti con uno scatto di prepotenza. Pantera e Leocorno hanno tallonato il Valdimontone tutta la corsa, poi Zedde ha avuto lo spunto all’ultimo Casato di far mantenere la testa della corsa a Anda e Bola rintuzzando un insidioso tentativo di Tittia su Diodoro per il Leocorno di superarlo all’ultima curva. Tra i vip presenti Madonna, che ha festeggia il suo 67esimo compleanno.Il Valdimontone vince il Palio di Agosto 2025 con Giuseppe Zedda detto Gingillo su Anda e Bola. Il Valdimontone non vinceva da 13 anni.

Redazione Digital