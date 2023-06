Torna il generale Figliuolo, alluvione Romagna è il nuovo commissario ricostruzione

Francesco Paolo Figliuolo. Dopo furibonde polemiche politiche ecco il nome del commissario alla ricostruzione post-alluvione. La premier Giorgia Meloni ha scelto e, salvo cambi di linea in corsa, nel Consiglio di ministri convocato per le 18 di martedi 27 giugno proporrà alla sua squadra il profilo del generale che Mario Draghi volle alla guida della campagna vaccinale contro il Covid. «Usciremo dal Cdm con il nome del commissario», sta dicendo in queste ore Matteo Salvini. E nel governo c’è ancora chi si aspetta dalla premier una rosa di pochi petali, in cui ci sarebbe anche il nome di Fabrizio Curcio (Protezione civile). Meloni però, anche per non strappare con il territorio, sta per affidarsi a Figliuolo, nome autorevole che non si è legato a partiti o schieramenti. E per prevenire le critiche delle opposizioni e per non incrinare la collaborazione con le istituzioni territoriali, che è stata molto preziosa nei giorni dell’emergenza, il governo ha trovato una soluzione che potrebbe mettere tutti d’accordo: i tre presidenti delle regioni colpite, Bonaccini, Giani e Acquaroli saranno nominati subcommissari. All’annuncio della nomina di Figliuolo e della creazione della struttura commissariale seguirà un decreto legge ad hoc. corriere.it