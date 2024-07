Torna il caldo africano, oltre 40 gradi ecco l’estate

Giorni bollenti e notti sudate. Le vivranno i cittadini del Sud Italia nei prossimi giorni a causa dell’ormai famigrato anticiclone africano, compagno assiduo delle nostre estati. Nelle regioni meridionali e nelle Isole si prevede che le temperature supereranno i 35 gradi con picchi di anche 42 gradi nelle aree interne. Il caldo si farà sentire lungo tutto lo Stivale anche la notte con il fenomeno delle notti tropicali con le temperature che faticheranno a scendere al di sotto dei 20 gradi.

«Il picco del caldo — dice Gaetano Genovese, meteorologo di 3Bmeteo — è previsto tra giovedì e venerdì, con valori diurni prossimi ai 40 gradi nelle zone interne come, in Campania, il Beneventano e la piana di Caserta. A Napoli e Salerno non si dovrebbe andare oltre i 32 o 33 gradi, ma l’alto tasso di umidità, fino al 60%, farà sì che la sera le minime si manterranno su valori superiori ai 25 o 26 gradi».

Notti tropicali, insomma. La pessima notizia è che durerà a lungo, sia pure non con i picchi di giovedì e venerdì: forse fino al 20 luglio. Negli ultimi 25 anni le estati campane si sono distinte per la presenza frequente dell’anticiclone africano, a discapito di quello delle Azzorre, che caratterizzava una volta la bella stagione con giornate soleggiate e calde, ma non eccessivamente, e notti con temperature accettabili e senza umidità molto elevata. «Il fenomeno», dice il meteorologo, «è connesso ai cambiamenti climatici in atto. Le estati sono più calde ed afose rispetto ad alcuni decenni fa e la durata delle ondate di calore si va facendo sempre più lunga».

Redazione Digital