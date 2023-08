Torna ad aumentare il prezzo del carburante, benzina e diesel quasi 2 euro al litro

Il pieno all’auto costa sempre di più. Tempo di esodi massicci e di tasche sempre più vuote per gli automobilisti italiani. Il prezzo dei carburanti continua infatti a salire, con la benzina che in modalità self supera in media quota 1,9 euro/litro e il gasolio 1,76 euro/litro. Sono i dati della rilevazione di Staffetta Quotidiana e si tratta di record, visto che per la benzina siamo ai massimi da fine luglio 2022 (quando era in vigore lo sconto sull’accisa di 30 centesimi al litro, al netto dello sconto siamo ai massimi dai primi di dicembre 2022) e per il gasolio il prezzo è il più alto da metà aprile. Da martedì primo agosto, inoltre, il rifornimento sarà leggermente diverso visto che sarà operativo il tanto discusso decreto Carburanti. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, resta fiducioso. “Sono convinto che con responsabilità tutti i gestori applicheranno da subito il tabellone con il prezzo medio – ha detto al Gr1 -. La trasparenza è il clima migliore per tenere sotto controllo i prezzi ed evitare” che qualcuno possa approfittarne”.

Redazione Digital