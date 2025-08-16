Todi Festival, al teatro Nido dell’Aquila Patrizia Bellucci è Jackie

Un viaggio tra eleganza, fragilità e determinazione, per raccontare una delle icone più enigmatiche del Novecento. Il prossimo 3 Settembre alle 18:30 al cinema Nido dell’Aquila. Musiche e video Fabio Lombardi, scene e costumi Luca Arcuri, disegno luci Francesco Barbèra, movimenti scenici Fátima Lazarte.

In un monologo virtuoso e incalzante, gli episodi più celebri della vita di Jacqueline Kennedy scorrono sulla scena come le stazioni di un dramma personale che a poco a poco si rivela essere la grandiosa costruzione di un mito dei nostri giorni. Jackie è figura di pura rappresentanza, in cui persino i sentimenti sono asserviti alle esigenze della ragion di stato. Per questo la fisicità della donna scompare dietro agli abiti, anzi la sua stessa figura si riduce ai capi indossati, alla maschera esibita. Contrapposta a Jackie è Marylin Monroe, espressione di corporeità e di luce, vittima predestinata e sacrificale. Graffiante e amara indagine del rapporto tra potere e femminilità, Jackie rivela tutta la potenza espressiva del teatro di Elfriede Jelinek.