Il marinaio di guardia alla tomba del Milite ignoto col mitra mette in fuga la ragazza, su di giri per la vittoria dell’Italia agli Europei, che aveva scavalcato la recinzione e stava salendo i gradini. Fra le invasioni di campo dei tifosi nella notte di delirio a Roma anche quella dell’Altare della Patria dove alcuni ragazzi in maglia azzurra hanno scavalcato i cancelli. Immediata la reazione del marinaio del picchetto d’onore che è subito intervenuto, come da consegna, mitragliatore in pugno, per allontanare e accompagnare una giovane fuori dall’area del Vittoriano. Da fuori come si vede nelle immagini postate su Welcome to favelas altri tifosi hanno ripreso tutta la scena ridendo. Episodi di invasioni di fontane sono avvenuti in tutta Roma con alcuni giovani multati dai vigili urbani. Scattata la conta dei danni.