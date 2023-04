Test d’ingresso medicina, quasi 80mila iscritti ecco le nuove regole

Al via da oggi il nuovo test per l’accesso a Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria, il cosiddetto Tolc Med. La nuova prova, completamente computerizzata, potrà essere ripetuta due volte, durante questa sessione, ad aprile, fino al 22, e durante quella di luglio, dal 15 al 25. Ogni candidato disporrà di due tentativi. In ogni giornata saranno almeno tre i turni per le prove, due al mattino e una di pomeriggio. Gli iscritti alle prove sono quasi 80mila. I posti a disposizione – i dati sono però ancora provvisori – sono quasi 15mila per Medicina, quasi 14mila per Odontoiatria, 1.082 per Veterinaria. La novità è che possono partecipare al test, oltre ai diplomati, anche i ragazzi degli ultimi due anni delle superiori. “Ci sarà un allargamento del numero programmato a Medicina ma non un superamento del numero chiuso. Già da quest’anno il numero di iscrivibili aumenterà del 20-30%”. Così il ministro della salute Orazio Schillaci a Tg1 Mattina. Tuttavia, ha affermato, “la vera carenza, che non è solo italiana, è sugli infermieri; sui medici abbiamo una gobba pensionistica, ma in realtà non mancano così tanti medici. Verrà aumentato il numero degli iscritti a Medicina ma i risultati si vedranno tra 6-8 anni”. Quindi, “dobbiamo agire per far tornare i medici nel pubblico rendendo più attrattivo il Ssn. Sugli infermieri stiamo cercando soluzioni”.