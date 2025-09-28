“Terza guerra mondiale scoppierà il 3 novembre”, ecco l’allarme dell’ex generale Nato

La Terza Guerra Mondiale è dietro l’angolo, anzi ha già una data di inizio: il 3 novembre. È la previsione, dettagliata minuto per minuto, che l’ex generale americano Richard Shirreff ha rivelato al tabloid inglese Daily Mail. I sorvoli ripetuti di droni così come – secondo alcuni – il consiglio della Bce di «tenere contanti in caso di crisi», aggiunto a una tempistica così repentina di un ex ufficiale di alto rango, hanno mandato in tilt i social media. Diventando pane per i denti dei complottisti.

Manco avesse di fronte a sé la sfera di cristallo, l’ex generale del Comando supremo Nato in Europa (il Saceur) ha messo in fila, uno dopo l’altro, tutti i passi che porteranno al collasso dell’Alleanza atlantica e dell’Europa nei prossimi mesi. Inizierà tutto il prossimo 3 novembre, con un cyberattacco contro Vilnius, capitale della Lituania, che rimarrà completamente senza elettricità a partire dalle 2 di pomeriggio. Un simile attacco sarebbe poi esteso agli altri Paesi baltici, facendo sprofondare la popolazione nel caos e costringendo il governo lituano a imporre la legge marziale. Il secondo passo, il 4 novembre, sarà lo schieramento delle truppe e dei corazzati russi e bielorussi sul confine dell’enclave di Kaliningrad, adiacente alla Polonia e proprio alla Lituania.

A questo punto inizierebbero i primi scontri militari, provocando la reazione immediata della Nato: il segretario generale dovrebbe invocare l’articolo 5 dell’Alleanza, quello relativo al mutuo soccorso degli Stati membri, in una chiamata alle armi generale. Washington però si farebbe beffe di questa richiesta, così come il Regno Unito che arriverebbe a ritirare le sue truppe in un primo momento dispiegate. Sfruttando la confusione generale, la Cina invaderebbe Taiwan conquistando l’isola.

Nell’articolo del Daily Mail, l’ex generale Shirreff ha detto di aver basato le sue previsioni sulla conoscenza di «decenni durante i quali l’Occidente ha trascurato la propria sicurezza fondamentale». E la colpa sarebbe degli investimenti «in uno Stato sociale sempre più gonfiato» che avrebbe «indebolito le nostre forze armate al punto che le nostre difese sono ormai del tutto inadeguate». Ovviamente, è facile capire come mai questa teoria – frutto di un «esercizio mentale» e di fantasia – sia stata immediatamente cannibalizzata dai complottisti dei social, che hanno iniziato a spenderla e spanderla ovunque. open.online