A Veroli campane a morto. Questo pomeriggio in ricordo del terremoto del 1349.

Don Angelo Oddi

“Oggi le campane della nostra città di Veroli alle 15 suoneranno con rintocchi funebri, come ormai avviene da quel lontano 8 settembre 1349 quando un fortissimo terremoto sconvolse la nostra città e regione – ha affermato Don Angelo Oddi, rettore della Basilica di Santa Maria Salome – Gran parte della popolazione morì in quella tragedia e d’allora facciamo memoria. Riposino in pace tutte le vittime delle sciagure naturali”.

