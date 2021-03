Terremoto in Ciociaria, scossa avvertita in tutta la zona “Mantenete la calma”.

Un terremoto di magnitudo ML 2.3 è avvenuto nei pressi di Paliano. Il terremoto è stato localizzato da Sala Sismica INGV-Roma.

“Carabinieri, Polizia Locale e Protezione Civile stanno effettuando sopralluoghi per verificare eventuali danni che al momento non ci sono stati segnalati da alcun cittadino – ha affermato Domenico Alfieri, sindaco di Paliano – Vi chiedo di mantenere la calma in quanto sono state disposte tutte le procedure necessarie”.

Redazione Digital