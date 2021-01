Terremoto a Veroli, i cittadini ringraziano Santa Salome. Un gesto che si ripete dal 1915, anno in cui la città fu in gran parte distrutta dal terremoto della Marsica.

Il prossimo 13 gennaio alle 17,30, presso la Basilica di Santa Maria Salome sarà celebrata una messa in onore alla patrona. I fedeli si ritroveranno nella basilica di Santa Maria Salome e in modo solenne ringrazieranno la patrona che in occasione del tragico evento, avvenuto più di un secolo fa, protesse i cittadini verolani.

Redazione Veroli