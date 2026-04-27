Terracina, squalo a 2 passi dalla riva panico tra i bagnanti

Erano sull’arenile di Terracina quando hanno visto una pinna spuntare dall’acqua, la reazione si sente forte e chiara nell’audio che accompagna il video: «E’ uno squalo!». L’ombra scura nuota a pochi centimetri dalla superficie dell’acqua e a pochissimi metri dalla riva. Il video viene postato sui social, in particolare sul blog “Sei di Terracina se” dove raccoglie decine di commenti, la paura si diffonde velocemente lungo tutto il litorale pontino.

Un bagnino fuori servizio sulla spiaggia con la famiglia azzarda: «Potrebbe essere uno squalo volpe». In realtà secondo gli esperti – per caratteristiche e modalità di movimento – si tratta di una verdesca, uno squalo sì ma non viene considerato pericoloso per l’uomo, raramente è aggressivo e i suoi attacchi sono estremamente rari. Ma resta pur sempre uno squalo. Tra l’altro si tratta di una specie protetta perché in via di estinzione. La verdesca dopo aver cercato probabilmente cibo, piccoli pesci e gamberetti, lungo la riva di Terracina, si è diretta verso San Felice Circeo. ilmessaggero.it