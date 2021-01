di Biagio Cacciola

Sul tentativo, maldestro, di golpe di Trump tentato da estremisti di destra amerikana si devono fare delle considerazioni importanti. La prima è che il sistema elettorale americano è obsoleto. Adatto più a presidenti come Jefferson e Lincoln, cioè ai pionieri, che agli attuali presidenti. Investiti di un potere troppo grande che lo fa di fatto diventare un monarca senza corona.

In più con un sistema elettorale macchinoso che elegge i grandi elettori degli stati che a loro volta eleggono il presidente. Il tutto previa registrazione per votare con un procedimento burocratico che scoraggia e tiene al margine milioni di persone.

Il tentativo di golpe di Trump si inserisce in questo contesto. Il monarca dopo aver assaggiato il potere e averlo gestito in modo arbitrario e corrotto, non lo voleva più cedere. Da quando ha perso le lezioni a novembre ha tentato in tutti i modi di ‘avvelenare’ i pozzi con pretesti che di giuridico avevano nulla e, soprattutto, con l’aizzare quel mondo suprematista bianco fatto di complottisti, negazionisti, razzisti, sovranisti coltivati a furor di odio contro i ‘comunisti’ che negli Usa hanno un partito che prende lo zero virgola.

La miscela che ha dato l’assalto a Capitol Hill, costata quattro vittime, in altri paesi sarebbe stata repressa nel sangue. Nell’America attuale invece questi teppisti sono penetrati all’interno della Camera per impedire la proclamazione di Biden a presidente (avvenuta dopo a notte inoltrata).

Evidentemente qualcuno, magari al Pentagono, aveva assicurato il dott. Stranamore che la Guardia nazionale non si sarebbe schierata a difesa dei congressisti, come infatti all’inizio è accaduto. Trump aveva delle coperture che lo hanno indotto al tentativo di golpe, che non era limitato solo a un centinaio di nazistoidi all’americana, ma aveva senza dubbio rassicurazioni di settori dello stato legati a interessi importanti perché Trump era il pupazzo di poteri capitalistici enormi che con arroganza credevano di avere fatto fuori ogni disturbatore.

Poi nel corso della notte qualcosa è cambiato e Biden è stato certificato presidente dal Congresso.