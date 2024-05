Tenta di cavare gli occhi alla moglie e di strangolarla, scatta il braccialetto elettronico

Appena rientrato a casa, si è scagliato contro la moglie perché, per l’ennesima volta, lui aveva perso soldi al gioco. Iniziando a inveire contro di lei, ha prima tentato di cavarle gli occhi con le dita delle mani. Poi ha cercato di strangolarla. Le urla della donna hanno richiamato l’attenzione della figlia 30enne, che in quel momento era in casa, a Giffoni Valle Piana in provincia di Salerno. La giovane donna è riuscita a frapporsi tra i due, consentendo alla madre di fuggire. Dopo l’aggressione, la donna ha presentato denuncia ai carabinieri. Che sono riusciti ad ottenere un immediato provvedimento restrittivo dal Tribunale di Salerno. L’uomo, di 57 anni, è ora indagato per maltrattamenti in famiglia ed è stato disposto il divieto di avvicinamento alla moglie. Inoltre, per controllare i suoi spostamenti, gli è stato applicato un braccialetto elettronico di sicurezza. corriere.it