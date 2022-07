Tennis tavolo in Ciociaria, Ferentino in serie B1 ecco il nuovo sponsor

di Fabio Paris

Si è tenuta sabato, presso i locali della biblioteca comunale di Ferentino, la conferenza stampa di riepilogo della stagione agonistica 2021/22 e di presentazione degli obiettivi per la prossima. Una stagione, quella 2022/23, che vedrà la CTT Ferentino, affiancata dal nuovo sponsor Studio Isabelli srl, affrontare il campionato nazionale di B1 in virtù della promozione ottenuta con 12 vittorie su altrettanti incontri dalla B2 nazionale. Un dominio che ha visto primeggiare gli atleti ferentinati anche dal punto di vista personale. È stato un podio tutto gigliato. Marco Talocco, Federico D’alessandris e Marco De Tullio hanno difatti monopolizzato la classifica rendimento del girone, senza dimenticare l’apporto di Daniele Bianchi che, anche giocando meno incontri, è risultato prezioso sia in panchina come tecnico che nell’ultima partita di campionato, divenuta poi decisiva contro il P.G. Frassati, diretta avversaria del girone. Ferentino che si è distinta anche nel più importante contesto nazionale, quello dei campionati italiani di terza categoria, nella disciplina del doppio maschile dove, ancora con D’Alessandris, in coppia con Simone De Vito della Polisportiva Treviso, ha raggiunto la finale sfiorando la medaglia d’oro. Stagione che resta comunque sensazionale per i portacolori ferentinati vista la triplice promozione raggiunta dalle sue compagini. Alla B1, si aggiungono infatti la vittoria nel campionato di C2 regionale che ha aperto le porte della C1 nazionale agli uomini del presidente Palombo, competizione che verrà affrontata con il sostegno dello sponsor SIF – Studio Ingegneria Fontana, e la promozione dalla D3 alla D2, con un finale al cardiopalma, imponendosi nell’ultima partita di campionato. Finali rese ancor più avvincenti dal fatto di essere state giocate in casa, davanti ad un pubblico di circa 200 persone. CTT Ferentino che si è distinta anche nel sociale, organizzando a Marzo scorso il Torneo Solidale Aziendale con l’azienda Farmaceutica Thermo Fisher Ferentino, un evento a supporto delle famiglie ucraine ospitate nel nostro Comune, con raccolta di beni di prima necessità in collaborazione con Pietro Pro referente vicariale Caritas. Una stagione indimenticabile che riporta alla mente i fasti di un tempo. Va ricordato, infatti, che “l’attuale Circolo Tennis Tavolo Ferentino ha ereditato il testimone dalla società che ha vinto due scudetti nel 1991 e nel 1994, è stata per sei volte vicecampione d’Italia e ha partecipato alla Coppa dei Campioni, raggiungendo i quarti, e alla Coppa ETTU Nancy Evans. Si è aggiudicata i titoli italiani assoluti di singolare con Gennaro Di Napoli e Valentino Piacentini, di doppio con Di Napoli e Lorenzo Nannoni, i giovanili di tutte le specialità con Marco Talocco, Andrea Bottini, Piacentini, Davide Gusmini, Antonio Gigliotti e gli ori europei allievi di singolare e doppio con Piacentini”. «Nell’agosto del 2007 – racconta il presidente Fernando Palombo – la società ha ceduto il titolo di serie A1 al Circolo Roma. Siamo ripartiti come Circolo Tennistavolo Ferentino nel settembre dello stesso anno dalla serie più bassa, che a quel tempo era la D2. Io ero già il presidente, Marco Talocco il mio vice, e gli altri componenti del direttivo erano Walter Talocco e Daniele Marinelli. Venivamo tutti dal club precedente e abbiamo iniziato una risalita delle categorie fino alla C2 nel 2011. Per problemi logistico-economici siamo sempre rimasti nei campionati regionali. Quattro anni fa abbiamo riprogrammato un po’ tutta l’attività e nel 2019 abbiamo vinto la C2, risalendo in una serie nazionale. Nel 2020 abbiamo raggiunto la B2”. Ed ora, questo ulteriore e prestigioso traguardo con la conquista della B1. La presentazione ha visto la partecipazione di una nutrita delegazione di amministratori dell’ente comunale tra cui gli assessori Schietroma e Virgili (presente anche in rappresentanza del delegato allo sport Dell’Olio e che ha proceduto al ritiro della targa dedicata al Sindaco Pompeo, la cui presenza è stata impedita da altri impegni istituzionali, ndr), nonché del Presidente del Consiglio Comunale Claudio Pizzotti. Proprio all’avvocato, è stata consegnata la maglia ufficiale del team CTT Ferentino autografata da tutti gli atleti. I festeggiamenti sono poi proseguiti presso i locali dell’Antares di Ferentino dove giocatori, staff e familiari hanno offerto uno squisito rinfresco ai propri sostenitori.