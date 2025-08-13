Tende da campeggio piantate su un isolotto, “E’ uno scempio”

Tende piantate nella sabbia che occupano (quasi) per intero un’isoletta a Porto Cesareo, in Salento. «Due ombrelloni vicini vicini; ieri la sala da pranzo, oggi la cameretta per i bambini… domani troviamo le betoniere che fanno la gettata per il salone delle feste, tanto la piscina a sfioro è naturale! Sono arrivati»: questa la denuncia che arriva tramite social. Lo scatto è di Tonio Pino e inquadra l’isolotto che, nella foto, sembra avere le fattezze di un camping: ombrelloni su quasi tutta la superficie, alcuni dei quali hanno l’aspetto di vere e proprie tende. L’immagine è stata pubblicata sul gruppo “Servizi e disservizi di Porto Cesareo”, pagina che denuncia tutte le criticità presenti nella zona turistica. In calce alla foto, in particolare, i commenti non mancano (più di trecento): «Non è normale che si occupi un’isola, frequentata da persone e bambini che vanno solo con l’asciugamano senza invadere e occupare tutto. In gergo si dice tamarri. E poi, tutta la spazzatura la riportano indietro o la lasciano come ricordo?», scrive un utente. E un altro incalza: «Il territorio di Porto Cesareo è zona protetta oltre ad essere anche demaniale. Quindi come privati non possiamo approfittare di un luogo di bellezza naturale e trasformarlo a nostro piacimento. Le dune erano di un’altezza abbastanza consistente ma, a forza di camminarci sopra, stanno scomparendo come anche la vegetazione. Si parla tanto di proteggere la natura ma non si può proteggerla piantando ombrelloni ovunque». corriere.it