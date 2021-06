Teatro Romano in Ciociaria, ecco il nuovo patrimonio archeologico.

“Sono terminati oggi i lavori per riportare a nuova luce il meraviglioso Teatro Romano di Cassino dopo questo lungo periodo di chiusura – ha affermato l’assessore alla Cultura del Comune di Cassino Danilo Grossi – Grazie al settore manutenzione del Comune di Cassino e soprattutto a Rosario Iemma che non si risparmia mai e lavora quotidianamente per il bene comune andando a riscoprire la bellezza. La cosa più bella è che un luogo magico come il Teatro Romano farà parte del progetto Restart Cassino e già dalle prossime settimane sarà possibile visitarlo insieme alle altre meraviglie archeologiche del nostro territorio grazie all’ausilio di guide e operatori museali”.

Redazione Cassino