Giuseppe Conte riceve il Tapiro d’oro da “Striscia la Notizia” e con piacere. “Sono onorato di aver servito il mio Paese e terminare con un Tapiro mi rinfranca, durante tutto il mandato mi sono chiesto: come mai non mi arriva?”, ha scherzato il presidente del Consiglio dimissionario, intercettato da Valerio Staffelli fuori da Palazzo Chigi. “Dimissionario ma ancora presidente per qualche giorno”, sottolinea il premier. tgcom24.mediaset.it