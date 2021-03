Si alza il sipario sulla stagione 2021 della Ferrari. Con un evento online, mercoledì 10 marzo, il Cavallino ha presentato la Sf21, la vettura che correrà nella stagione 2021. La casa di Maranello è già in Bahrein, dove da venerdì parte una tre giorni di test. Rivoluzionata la livrea, che è bicolore: il

posteriore è amaranto, come quello della prima vettura da corsa Ferrari, la 125 S. Lo stesso amaranto che era stato usato un anno fa al Mugello per il traguardo dei mille Gp. Cambiano anche i loghi del main sponsor, Mission Winnow, ora sono in verde elettrico. C’è anche tanto nero , il colore del carbonio, mentre è praticamente sparito il bianco: resta solo nei numeri dalle grafiche retrò e in alcune scritte degli sponsor. Non ci sono più ndmmeno le bandelle tricolori ai lati dell’abitacolo, come sulla SF90 del 2019, l’ultima macchina di Maranello risultata vincente. L’unica che rimane è sul muso, a incorniciare il Cavallino rampante (Scuderia Ferrari).