Dopo i prodotti per la sanificazione degli ambienti e della persona e dopo gli strumenti di protezione individuale, come le mascherine, sbarca negli scaffali dei supermercati anche il kit per il tampone antigenico Covid autodiagnostico. E così il nuovo carrello della spesa generato dalla pandemia si completa. Dalla Coop all’Esselunga, il kit in vendita al supermercato è un tampone nasale del tutto simile a quello che viene effettuato in farmacia o negli appositi centri allestiti sul territorio: è necessario inserire il tampone nel naso e poi sottoporlo a un reagente per avere nel giro di pochi minuti una diagnosi di “negativo” o “non negativo”. Il test antigenico rileva l’infezione in corso e il risultato si ottiene in 10-15 minuti. Tutte le istruzioni necessarie allo svolgimento del test, ovviamente, sono disponibili sul foglietto illustrativo del prodotto.