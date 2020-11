di Massimo Mangiapelo

Una buona notizia in questo periodo di emergenza Covid. Ad Alatri è stato installato il servizio di Drive In per i tamponi rapidi. La struttura è entrata in funzione questa mattina ed è stata posizionata presso il piazzale dove si svolge il mercato settimanale, in località Chiappitto, proprio a ridosso dell’ospedale San Benedetto.

Il servizio sarà in attività dal lunedì al sabato (esclusi venerdì e domenica) dalle ore 7 alle ore 12. Sarà possibile effettuare i tamponi prenotando ai numeri 3517411434 oppure 3518772328. In questo modo sarà possibile verificare la positività o meno al Covid 19. Il tampone potrà essere eseguito senza la necessità di una ricetta medica e la risposta sarà data in quindici minuti. Il costo per ogni tampone è di 22 euro, prezzo stabilito dalla Regione Lazio per calmierare i prezzi che, altrimenti, avrebbero certamente subìto impennate al rialzo.

Tale iniziativa è stata promossa e realizzata grazie all’azienda Human Goals e alla farmacia San Benedetto, con la collaborazione logistica del Comune di Alatri. Sarà un ottimo sistema per tenere sotto controllo i contagi che, anche se sono in leggero calo, determinano ancora una situazione di emergenza e di massima allerta. Da parte nostra, continuiamo ad appellarci alla responsabilità di tutti, soprattutto nel prossimo mese in cui ci saranno le festività natalizie e, naturalmente, la gente sarà più propensa a recarsi in qualche località per le vacanze o nei negozi e nei centri commerciali per gli acquisti natalizi. Raccomandiamo la massima prudenza ed il rispetto delle misure di sicurezza, onde evitare che a gennaio possa esserci una nuova ondata di contagi, così come avvenuto nel periodo estivo.