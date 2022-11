Tamponi a pagamento negli ospedali del Lazio, “A carico dei cittadini”

“La regione Lazio con un recente provvedimento, toglierà dalle prestazioni convenzionate per la medicina generale il tampone per il Covid e lo metterà a totale carico del cittadino – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – In questo modo la attuale politica regionale continua la sua insensata idea di smantellamento della sanità pubblica, pezzo dopo pezzo, lasciando il cittadino solo a sé stesso, di fronte a lunghissime liste di attesa, pronto soccorso trasformati in infernali gironi danteschi, e svuotando anche l’assistenza territoriale come si vede da quest’ultimo provvedimento. In questi ultimi anni abbiamo visto solo discorsi di facciata, annunci tanto mirabolanti quanto vuoti di contenuto, ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Non ci stupiremmo se a breve questa regione si prodigasse in un altro “effetto speciale” senza alcuna prospettiva reale, solo per gettare l’ultimo fumo negli occhi ai cittadini del Lazio, che ormai a tali “pifferai magici” non ci credono più. È questo il triste crepuscolo di una regione Lazio gestita dalla sinistra, che lascia solo macerie maldestramente nascoste da inconsistenti chiacchiere, giunta al capolinea di una stagione solo da dimenticare e da lasciarsi alle spalle come il periodo più buio ed ingiusto che i residenti del Lazio abbiano sopportato”.

Redazione Digital